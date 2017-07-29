twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email أفراح جعفر والصراف السبت 2017/7/29 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 214 A+ A- ناصر غضنفر ورياض الخالدي يهنئان المعرس ووالده وعمه عبداللطيف جعفر (زين علام) سالم العدساني والفريق م. عبدالفتاح العلي ومحمد العلي وهاشم العلي يباركونماص الماص وفريد اليحيوح يباركانابراهيم الخبيزي وفالح الصالح يباركانالمعرس محمد خالد جعفرعبدالرضا المشاري وأحمد القلاف يباركانجاسم الفريش وعادل الخشتي وبدر النصار يباركونعادل السيف ومحمد الكنعان وسلطان عطا الله يباركونشاكر البلوشي وعلي البلوشي ووالداه وجمال البلوشي يباركونجاسم بهبهاني مباركاعيسى الكندري ويعقوب الدمخي ووالداه يباركونالمعرس مع والده خالد جعفر وأعمامه عبداللطيف وهاني وجابر ومحمد وسامي وعبدالله العريفي ومحمد صفرشقيقا العروس عبدالله وحسين الصراف يهنئان المعرس ووالداه وتهنئة للمعرسالمعرس محمد جعفر مع عمه عبداللطيف جعفر ووالده خالد جعفرمحمد بشير وعبدالله خورشيد وعبداللطيف ماضي وعبدالمحسن العطار يهنئونمباركة للمعرس من الأصدقاءفيصل أسيري وجاسم أسيري يهنئانمباركة للمعرس محمد جعفر من الأصدقاء بالمناسبة السعيدة المعرس محمد جعفر متوسطا عددا من الأصدقاء احتفل خالد علي جعفر بزفاف ابنه محمد على كريمة المرحوم علي حسين الصراف، وحضر الحفل جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.