فازت الهيئة العامة للصناعة بجائزة الانجاز المتميز في مؤتمر «ازري» العالمي لمستخدمي نظم المعلومات الجغرافية الذي عقد في مدينة سان دييغو الأميركية في الفترة من 10 حتى 14 الجاري، بمشاركة ما يزيد على 16 ألف خبير ومتخصص في تكنولوجيا وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية من مختلف أنحاء العالم.

وتسلم ممثل الهيئة العامة للصناعة م.يونس الخليفي الجائزة في الحفل الختامي للمؤتمر بحضور الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة المالية عبدالغفار العوضي، ومدير ادارة نظم المعلومات في الادارة العامة للاطفاء العقيد م.محمد القحطاني، ونائب المدير العام لشؤون نظم المعلومات في بلدية الكويت م.وليد الجاسم، والمدير العام لشركة «أوبن وير» م.اياد عرب ومديرة العملاء في شركة «أوبن وير» م.شروق عبدالناصر وممثلين لشركة نفط الكويت، بالاضافة الى أعضاء الوفد الكويتي المشارك في فعاليات المؤتمر من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، ووزارتي الأشغال والكهرباء والماء، وعدد من مهندسي معهد التدريب الانشائي التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي، والمشروع الانشائي لمدينة صباح السالم الجامعية.

وكانت الهيئة العامة للصناعة حصلت على جائزة الانجاز المتميز عن تطبيقها لتكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية في إجراءات العمل على إصدار التراخيص الصناعية، ما ساهم في تقليل مدة العمل وسرعة انجاز المعاملات بكفاءة ودقة عالية.