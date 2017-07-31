twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email أفراح بوعركي والدواس الاثنين 2017/7/31 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 134 A+ A- احمد السعدون مهنئا (ريليش كومار)مرزوق الغانم يهنئ المعرس م.عيسى بوعركي ووالده م.مرزوق بوعركي ووالد العروس جمال الدواسالمعرس م.عيسى مرزوق بوعركيالفريق م.ناصر العثمان وناصر بوعركي والعقيد محمد اسد يهنئونالفريق اول سليمان الفهد ونجله فهد الفهد يقدمان التهانيالفريق الشيخ محمد اليوسف متوسطا المعرس م.عيسى بوعركي وجمال الدواساللواء د.فهد الدوسري والملازم أول يوسف الدواس يهنئانلقطة للمعرس مع والده م.مرزوق بوعركي وجمال الدواس ونبيل الدواس وسليمان الدواس ويوسف الدواساللواء وائل الرومي ونجله عبدالله الرومي وحامد منصور وم.عادل المديرس يباركونخالد الصقعبي واللواء فؤاد الأثري والرائد محمد الطواري يهنئوناللواء اسعد الرويح مباركااحمد الدعيج وعادل الذكير يباركانفواز الفرح مباركاهيثم العون وخالد القحطاني يباركانالمعرس مع والده وعمه سامي الفرج ونجله حامد الفرجد.حسين بوعركي مهنئامرزوق الفرج ويوسف الفرج وعصام الفرج واحمد الفرج وعبدالله الفرج يهنئونتهنئة للمعرس من زملائه م.عبدالعزيز الكندري وم.صلاح الزيادي وم.فايز المطيري وجراح الشمري وم.محمد الكندري وم.محمد دشتيناصر بوعركي يهنئ المعرس م.عيسى بوعركي ووالده م.مرزوق بوعركي وشقيقه شملان بوعركيجمال الدواس وراشد الفرجفوزي العبدالله وخالد الدواس ونبيل الدواس ووليد السابج ويوسف الدواس يباركون احتفل م.مرزوق عيسى بوعركي بزفاف نجله م.عيسى على كريمة جمال يوسف الدواس بحضور جمع من الشيوخ والنواب والشخصيات والاهل والاصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.