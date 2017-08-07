twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email أفراح بن حسين الاثنين 2017/8/7 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 218 A+ A- المعرس فهد خالد بن حسينالشيخ دعيج الخليفة مباركاالشيخ نمر المالك يهنئ المعرس فهد بن حسين ووالده خالد بن حسينالشيخ دعيج الإبراهيم وقاسم عبدالقادر يباركان (محمد هاشم)العميد حمد الصالح ود.زعابي الزعابي يباركاناللواء م.فيصل الجزاف ومحمد الجمعان يباركانداود حسين مباركاراشد بورسلي مهنئاعلي مروي مهنئاد.بدر الشريعان مهنئاعبدالرحمن العقل مهنئايوسف بن حسين والزميل باسل الجاسر وعبدالله بن حسين يباركوند.بندر عبيد يبارك للمعرس ووالده خالد بن حسينمحمد الذاير وخالد الشريدة وراشد العميري يباركونعبدالله بطي وعبدالعزيز العنبري يباركانالمعرس فهد بن حسين متوسطا والده خالد بن حسين وعمه صلاح بن حسينصلاح الزعابي وعبدالله الزعابي يباركانيوسف البيدان وولده عبدالله يهنئانالمعرس فهد خالد بن حسين متوسطا والده وطلال وأنور وصلاح وعبدالرحمن صلاح وعلي وعبدالرحمن عادل بن حسين في لقطة تذكاريةم.خالد باقر يهنئ المعرس ووالدهخالد بن حسين ونجله المعرس فهد بن حسينالمعرس فهد خالد بن حسين متوسطا الأهل والأصدقاء في لقطة تذكارية احتفل خالد محمد بن حسين بزفاف نجله فهد على كريمة صلاح عبدالرحمن بن حسين بحضور جمع من الشيوخ والنواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.. ألف مبروك.