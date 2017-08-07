أقامت المدينة المائية «أكوابارك» حفلا تحت عنوان «عيالنا ديرتنا» بحضور حشد كبير من الاطفال وعائلاتهم من المواطنين والمقيمين الذين أمضوا يوما ممتعا.
وقدم البرنامج المتألق نمر النجار الذي بهر الجمهور بأدائه لساعات طويلة من المرح والفرح، وتخلل الحفل العديد من المسابقات المتنوعة فنيا وثقافيا، إضافة إلى مشاركة الشخصيات الكرتونية التي أدخلت البهجة والسرور إلى قلوب الأطفال وأسرهم، وتم توزيع الهدايا والجوائز على الفائزين والمشاركين.
ووعدت إدارة «الأكوابارك» باستمرار اقامة المهرجانات والاحتفالات الهادفة، وأن تقدم الأفضل دائما لروادها من ألعاب وفقرات ترفيهية متنوعة.