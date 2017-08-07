«أريد أن أتعلم من أخطائي، لأصبح إنسانا أفضل»

المغني الأميركي «جاستن بيبر» يصدر خطاب اعتذار لجمهوره، بعد أن قرر إلغاء حفلاته الغنائية، لأسباب عرضها في خطاب اعتذاره. إلا أن ذلك لم يمنع سريان بعض الشائعات التي تقول إن جاستن بيبر يريد الحصول على فسحة من الوقت، رغبة في تبني حياة متدينة، والابتعاد عن صخب الحياة المادية التي يحياها حاليا.