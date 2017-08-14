twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email الباتل احتفل بتخرج محمد ملازماً الاثنين 2017/8/14 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 161 A+ A- أحمد السعدون يبارك للملازم محمد الباتل ووالده خالد الباتلعبدالعزيز الباتل يقدم درعا تذكارية للملازم محمد الباتل(زين علام) عادل الصرعاوي وعبدالله الطريجي يهنئانالملازم محمد خالد الباتل متوسطا عددا من المهنئينلقطة لعدد من الأصدقاءالملازم محمد الباتل مع عدد من الأصدقاء خلال الحفلمهلهل الخالد يباركد.علي العمير مباركاالملازم محمد خالد الباتلسالم الشامري وحسين البراك يهنئان خالد الباتل والملازم محمد الباتلعبدالعزيز الباتل مباركاالحاج حسان حوحو مهنئابداح الدوسري وأحمد العجمي وفالح الدوسري يباركونحمد الشايع وعبدالوهاب الشايع يباركان للملازم محمد الباتل وشقيقه عبدالعزيز الباتلعبدالله المشعل وصقر السودان يباركانخالد الباتل وباتل الباتل والملازم محمد الباتل وعمه عبدالله الباتلعبدالعزيز الباتل وخليفة العمر الدرباس مع خالد الباتل ومحمد الباتل وزيد الباتلمنصور الفيلة يبارك للملازم محمد الباتل ووالده خالد الباتل وشقيقه عبدالعزيز الباتل احتفل خالد محمد عبدالله الباتل واخوانه بتخرج ابنهم محمد ملازما في الكلية الحربية بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وأقاموا بالمناسبة حفل استقبال حضره جمع من النواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.