«تغريم هيفاء وهبي.. كذبة»

مصادر في غرفة صناعة السينما في مصر تنفي تغريم النجمة هيفاء وهبي 2.5 مليون جنيه مصري، كما يدعي المنتج محمد السبكي بعد اعتذار هيفاء عن القيام ببطولة فيلمه الجديد «ثانية واحدة». وقالت الغرفة ان هذه افتراءات لا صحة لها ومجرد عملية ترويجية للفيلم، ومعروف ان السكبي استرجع عربون التعاقد لقاء مشاركة هيفاء في الفيلم، ولكنه كان يحاول من الادعاء أنه دفع لها كامل أتعابها.