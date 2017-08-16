انطلاقا من الحرص على نظافة الشواطئ وحماية البيئة البحرية من الملوثات على اختلافها، نظم نادي المصارف بالتعاون مع إدارة خفر السواحل وعلى رأسها الوكيل المساعد لأمن الحدود الفريق الشيخ محمد اليوسف، حملة لتنظيف شواطئ جزيرة أم المرادم من النفايات والمخلفات، وذلك بحضور ومشاركة رئيس مجلس إدارة النادي فاضل المندي، ومدير النادي عباس البلوشي، وعضوي مجلس الادارة ناصر الغضبان ووليد الفويرس، ومنسق الأنشطة حسين عبدالسيد وأعضاء اللجنة الاجتماعية، والعديد من أعضاء النادي وعوائل وأبناء العاملين في المصارف الذين تطوعوا في حملة التنظيف تجسيدا لشعورهم بالمسؤولية تجاه بيئتنا وللحفاظ عليها نظيفة وجميلة.

وأشاد الفريق الشيخ محمد اليوسف بهذه المبادرة وبالجهود التي بذلتها إدارة النادي والمتطوعون في تنظيف الشواطئ، مؤكدا دعم خفر السواحل لجميع المبادرات الوطنية البناءة.

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة نادي المصارف فاضل المندي أن هذه الحملة جاءت تجسيدا لمعاني الولاء والانتماء للوطن، فالكويت تستاهل منا الكثير وأقل ما يمكن أن نقدمه هو أن نحافظ على شواطئها نظيفة، لذلك انطلقنا إلى جزيرة أم المرادم لتنظيف شواطئها للحفاظ عليها، ولإيصال رسالة للجميع حول أهمية الحفاظ على البيئة، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية ومكانة جزر الكويت في قلوبنا، وكذلك غرس حب العمل التطوعي في نفوس أبناء الكويت.



وتوجه المندي بالشكر والتقدير إلى الفريق الشيخ محمد اليوسف والى جميع العاملين في خفر السواحل على الدعم الذي قدموه وعلى جهودهم لإنجاح هذه الحملة، التي يقيمها النادي ضمن أنشطته الاجتماعية سنويا لتخفيف كميات الملوثات البيئية وللحفاظ على بيئتنا وجزرنا الكويتية.

من جانبه، شكر مدير عام النادي عباس البلوشي رئيس وأعضاء النادي وجميع العاملين في القطاع المصرفي على مشاركتهم بهذه الرحلة، مشيدا بجهودهم التطوعية وحرصهم على الحفاظ على البيئة كونها شيئا مهما ويحل العديد من المضامين والرسائل التي يسعى النادي لترسيخها في نفوس الجميع.



وفي الختام قدم المندي درعا تكريمية للفريق الشيخ محمد اليوسف، كما تم تكريم عدد من رجال خفر السواحل على جهودهم المبذولة وتقديرا لدورهم الوطني في حماية شواطئ الكويت وحدودها البحرية.