twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email أفراح المنشد السبت 2017/8/19 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 151 A+ A- المعرس احمد عوض المنشدمسلم البراك وعبدالله الكندري يقدمان التهانينواف بوشيبه وفيصل العنزي يباركانفايز الصبيح يباركخالد الغانم يبارك لوالد المعرسعبدالله النجار مباركاأسعد الجربا مهنئامحمد الشليمي مباركاخليل الحلواجي يباركسلمان العازمي يهنئد. مشعل الجربا مهنئاراشد الهبيدة مباركاعبيد الشمري مهنئامختار القيروان يباركسويلم الكريباني يقدم التهانيمحمد الهاجري يباركالمعرس مع جديهعم المعرس مهنئاالمعرس أحمد المنشد متوسطا عددا من الأصدقاءالمعرس أحمد المنشد ووالده عوض المنشد احتفل عوض عبدالكريم المنشد بزفاف نجله أحمد، وأقام بالمناسبة حفلا حضره جمع من النواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.