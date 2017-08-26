twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email أفراح الفدّاغ والشطي السبت 2017/8/26 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 146 A+ A- المعرس عبدالرحمن الفداغعايض بوخوصة وفيصل الكندري يباركانالمعرس عبدالرحمن الفداغ مع الأهل خلال الحفلحمود الحمدان يباركالزميلان سعد العلي وحسين الفضلي يباركانعبدالله المعيوف مباركاعبدالله بن مرشد الحسيني مباركاد.محمود العبدالهادي مباركامحمد الكندري يباركناصر الشطي وم.أحمد العربيد ومحمد حاتم يهنئونماجد الشطي يبارك للمعرس ووالده ووالد العروسالمعرس عبدالرحمن الفداغ متوسطا والده عماد الفداغ وعمه د.أحمد الشطيد.فيصل الشريفي مهنئاخضر الشطي وعبدالمجيد العسكري يقدمان التهانيد.فوزان العنجري ود.خالد الشطي يهنئانعقاب العتيبي مباركاحسين وسليمان ومحمد الشطي يباركونالمعرس مع والده عماد الفداغ وجده فائق الفداغ ووالد العروس د.أحمد الشطيمباركة للمعرس ووالده من عدد من الأهل والصدقاءالمعرس عبدالرحمن عماد الفداغ متوسطا الأصدقاء في لقطة تذكارية احتفل عماد فائق الفدّاغ بزفاف نجله عبدالرحمن على كريمة د.أحمد خضر الشطي بحضور جمع من النواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك