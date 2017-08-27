بعد رحلة مدتها أربع ساعات وصل فريق البروتيجيز إلى براغ، وفور وصولهم توجه المرشحون إلى الكلية التشيكية لبدء الجزء التالي من اليوم الأول في براغ.



وقد التقى كل من المرشدين محمد المنيخ وعبد العزيز اللوغاني المرشحين لعقد جلسة حول بناء خطة عمل، وهي ورشة تحضيرية لمساعدة الجيل السابع في مشروعهم.

وفي وقت مبكر من اليوم الثاني اتجه الطلبة للقاء المرشدة فاطمة القدفان في محاضرة تفاعلية تستكشف أفكار الامتيازات والاستحقاقات.



وقد شدد الحديث على أنماط الحياة المختلفة التي يعيشها كثير من الناس في العالم العربي وكيفية تأثير هذه التجربة على شخصياتهم.



بعد ذلك، التقى المرشحون بالمرشد مشاري المفرح لمحاضرته تحت عنوان «التحدث أمام الجمهور»، حيث شرح العمليات وراء الحديث المرتجل، وتقاسم مع المرشحين أشهر التقنيات المتبعة للنجاح في التحدث أمام العامة.

تحدي اليوم الثالث من رحلة براغ كان في أكبر قاعدة حربية سوفييتية سابقة في أوروبا الشرقية، حيث تعلم الطلاب أفكار العمل الجماعي من خلال تمارين مختلفة مثل تقنيات الدفاع عن النفس وتدريب قوات التدخل السريع.



في وقت لاحق من اليوم، ذهب المرشحون لمشاهدة مسرحية بعنوان «ديجا فو» عن تجارب الحياة من خلال عرض مميز مليء بالخدع البصرية.



وبعد المسرحية، التقى مرشحو الجيل السابع طاقم المسرحية للتعرف على الأسرار خلف الكواليس.

اجتمع مرشحو الجيل السابع بفريق إليفيشن برجر في حديقة في الهواء الطلق.



وبدأ اليوم الرابع مع جلسة أجراها عبدالعزيز الطريجي وعلي القامس عن الأصالة حيث تعلم المرشحون عن القيادة الأصيلة، واشتملت الجلسة على أنشطة مختلفة مع المرشدين.



بعد ذلك ذهبت المجموعة لزيارة جدار جون لينون حيث اشتملت الزيارة على ورشة عمل من قبل منى نسيبة بعنوان «القيم».



وكانت المحطة النهائية في ساحة اولد تاون مع جلسة مشاركة خواطر حيث تمكن فريق إليفيشن برجر من سماع صراحة المرشحين عن تجاربهم في البرنامج بأكمله والدروس المستفادة.



ويتقدم البروتيجيز بشكر خاص لفريق إليفيشن برجر لخلقهم علاقة قوية مع المرشحين قبل الرحلة وأثناء السفر.



وشكروا شركة تابكو لدعمهمم المستمر طوال السنوات الثلاث الماضية ومساعدة البروتيجيز لتحقيق أهدافه.

وزار طلبة الجيل السابع في اليوم الخامس سفير الكويت في جمهورية التشيك أيمن العدساني في مقر إقامته مع عبير العمر مدير المسؤولية الاجتماعية للشركات في مجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو).



وألقى السفير كلمة ترحيب وقد شارك السفير أيمن العدساني خبرته الحياتية مع المرشحين، ومن ثم ألقت عبير العمر كلمة عن أهمية شراكة القطاع الخاص في دعم الشباب العربي ثم دعا السفير الجميع لتناول وجبة غداء كويتية.



وعند انتهاء الزيارة شكر السفير أيمن العدساني منظمة البروتيجيز على جهودهم المتواصلة للتأثير الإيجابي على الشباب.

وانتهت رحلة البروتيجيز في براغ بجلسة بعنوان «تقدير لحظات كبيرة في الحياة» بقيادة عمر العثمان الذي كان مصاحبا للبروتيجيز خلال رحلتهم في برلين وبراغ.



ثم اختتمت المرشدة فاطمة القدفان اليوم بتدريبات مع مرشحي الجيل السابع قبل أن يعودوا إلى مكان الإقامة وبدء حزم الأمتعة لرحلة العودة إلى الكويت.



وكان يوم الـ ١٠ من أغسطس الجاري تاريخ عودة مرشحي الجيل السابع إلى الكويت.



في الساعة الـ ٦:٠٠ صباحا توجه المرشحون إلى المطار، ومروا خلال نقاط التفتيش الأمنية، وفي انتظار رحلتهم، فاجأت الإدارة المرشحين بمقطع فيديو أرسلته المرشدة رنا الخالد يشرح مهمة معينة سيعملون عليها حالما يجتمعون مرة أخرى في الكويت.

وتقدم القائمون على البرنامج ببالغ الشكر والعرفان لكل من: «شركة مشاريع الكويت القابضة - كيبكو - وشركاتها التابعة: بنك برقان، مجموعة الخليج للتأمين، شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، كامكو،، شركة العقارات المتحدة، يونايتد نتووركس، الجامعة الأميركية، شركة الفنادق الكويتية، والمساهم الاعلامي لبرنامج البروتيجيز OSN، ومجموعة الرعاية البلاتينية المتمثلة في مجموعة التمدين، شركة أوريدو للاتصالات، وزارة الدولة لشئون الشباب، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ومجموعة الرعاية الذهبية المتمثلة في عيسى حسين اليوسفي وأولاده، تاب، شركة تابكو العالمية للتجهيزات الغذائية، ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها، والرعاة المساهمين مثل ألفا، سينسكيب، شركة التسهيلات التجارية، وشركة كويت لندن وشركاتها التابعة، ومجموعة الرعاية الإعلامية المتمثلة في «الأنباء»، القبس، الجريدة،، مينز باشن وأهلا، بالتعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، بيك يو، كاريبو، لايت بق، اليفيشن برجر، سند، غنوه، أد أفكت، MyU، مركز الفنون، شركة المعوشرجي الغذائية - ماكدونالدز الكويت، الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع بريطانيا واستراليا، النصر الرياضي والشركة اللاسلكية للبيانات المتنقلة لدعمهم المستمر للبرنامج الذي يستهدف الأجيال المستقبلية».