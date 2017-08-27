أعلن فندق ومنتجع كوبثورن الجهراء عن عروضه الخاصة بعطلة عيد الأضحى المبارك حيث يقدم الفندق خصما خاصا على أسعار الغرف والشاليهات كما يمكن لنزلاء الفندق التمتع ببوفيه العشاء الغني الخاص بليلة العيد المعد بأيدي طهاتنا المهرة وعلى أنغام الموسيقى الحية في أجواء من الخدمة الراقية.

يأتي هذا العرض كمبادرة من الفندق لتشجيع السياحة الداخلية ولتحفيز أهالي الكويت لتجربة مرافق الفندق السياحية العالية المستوى من مساحات خضراء وملاعب أطفال وحمامات سباحة ومطاعم ومقاه.

وعلق السيد محمود حسين مدير إدارة المبيعات قائلا: «نحرص دائما على المشاركة الجدية بعروض تحوز رضى عملائنا الدائمين، وإتاحة الفرصة للعملاء الجدد للتعرف على الفندق وتجربة خدماتنا الفريدة ومرافقنا الممتعة حيث يمكنهم بمبلغ إضافي بسيط ترقية غرفهم إلى شاليه بمساحات رحبة يتسع للعائلات الكبيرة وحديقة خاصة يسمح بها بالشواء».

يقع الفندق داخل منتجع سليل الجهراء السياحي على الدائري السادس في منطقة الجهراء الذي يحتوي على واحد من أرقى مراكز التسوق في شمال الكويت بالإضافة إلى مدينة ملاهي للأطفال وبحيرات صناعية ومقاه ومطاعم ومركز سيتي سنتر.