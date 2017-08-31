إدارة الفندق تحرص على الأخذ دوماً بآراء الإعلاميين كشركاء عمل

بدعوة من إدارة فندق وريزيدنس سفير الكويت - الفنطاس، اجتمعت الأسرة الصحافية والإعلامية يوم الأربعاء 23 أغسطس في مطعم الروشنة الكويتي التقليدي على أمسية عشاء دافئة لمشاركتنا تذوق المأكولات الكويتية التقليدية لقائمة الطعام الجديدة، بالإضافة الى تجربة ضيافة مطعم الروشنة والمتضمنة خبز التنور الطازج.

وجاءت الدعوة تقديرا وامتنانا من إدارة الفندق للدور الداعم والفعال الذي تلعبه الصحافة والإعلام لمساندة وتغطية كل أنشطة وفعاليات الفندق مع الحرص على الأخذ دوما بآرائهم كشركاء عمل لنا.

واستقبل طاقم الإدارة في الفندق ممثلي الصحافة والإعلام حيث رحبوا بهم في مطعم الروشنة لما يمتاز به من الأطباق الكويتية الأصيلة الجديدة ذات المذاق المميز على أنغام الموسيقى الشرقية الكويتية التي تعكس التراث الكويتي بمزيج من الماضي والحاضر.

وفي هذه المناسبة شارك مدير إدارة المبيعات والتسويق في فندق وريزيدنس سفير الكويت - الفنطاس وسيم مهدي آراء أسرة الصحافة والإعلام عن تجربتهم التي أجمعت على أن مطعم الروشنة للمأكولات الكويتية التقليدية بنكهة وضيافة تراثية كويتية أصيلة ترضي أصعب الأذواق يعتبر المطعم الكويتي الوحيد في فنادق الخمسة نجوم والمكان المثالي لضيوف الكويت وزوارها للاستمتاع بتناول أشهى المأكولات وأكثرها غنى والتنعم بأرقى الأجواء وأكثرها فخامة.

وعبر مدير إدارة المبيعات والتسويق للفندق عن سعادته بتلبية الأسرة الصحافية والإعلامية الدعوة لهذه الأمسية، مؤكدا أن ذكريات هذه الليلة واللحظات الاستثنائية برفقة شركاء العمل ستبقى دائما محط تقديرنا وامتناننا للأثر الجميل الذي يخلفونه وراءهم في كل مناسبة يتواجدون فيها.