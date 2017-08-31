صرحــت مســؤولة التسويق في رضوى نجم عن استعدادات «فلوهاوس كويت» لعيد الأضحى المبارك والذي يعتبر أول مركز لركوب الأمواج في الكويت.

وأكدت نجم أن هناك العديد من البرامج الترفيهية المتنوعة والموسيقية وجوائز ومسابقات للكبار والصغار طوال اجازة عيد الفطر، علما بأن «فلوهاوس» يقع على جانب كويت ماجك «أبو حليفة».

كما أشارت رضوى نجم الى وجود أول حوض أوكسجين تحت الماء بالشرق الأوسط وهو عبارة عن حوض يتم فيه استنشاق أوكسجين طبيعي لتنشيط خلايا الدماغ في مكان مخصص لهم مع العديد من النشاطات الترفيهية تحت الماء.

كما أن هناك العديد من المفاجآت التي ستكون بانتظار ضيوف «فلوهاوس» خلال العطلة.

وتوجهت نجم بالتهنئة والمباركة إلى جميع المواطنين والمقيمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، واعدة بتقديم الأفضل دائما لزوار ورواد «فلو هاوس».