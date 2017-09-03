قامت أسرة بنك الكويت الوطني بزيارة إلى مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي للأطفال في منطقة الصباح الطبية، وذلك بهدف مشاركة الأطفال المرضى مناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وقضاء الأوقات الطيبة معهم.

وقالت مسؤولة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني فرح بستكي إن عائلة البنك الوطني من موظفين من كل إدارات البنك تحرص على مشاركة الأطفال الفرح في مختلف المناسبات، لاسيما في المناسبات الاجتماعية مثل عيد الأضحى، كما تحرص على تنظيم نشاطات وزيارات دورية الى المستشفى ولقاء الاطفال في خطوة تؤكد التزام البنك بواجبه تجاه المجتمع بمختلف فئاته.

وأضافت بستكي أن البنك الوطني يحرص دوما على تنظيم النشاطات في مستشفى بنك الكويت الوطني باعتباره احد أهم وأبرز مبادراته الاجتماعية. وقد اتخذ البنك الوطني خطوة مهمة على صعيد تحويل المستشفى إلى أحد أفضل المراكز الإقليمية في المنطقة المتخصصة في علاج الاطفال الذين يعانون من أمراض مستعصية بإنشاء وحدة العلاج بالخلايا الجذعية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام البنك الدائم ومشاركته المستمرة في النشاطات الاجتماعية والإنسانية، وتعبيرا عن روح المشاركة والتواصل مع كل شرائح المجتمع. واتسمت الزيارة بأجواء تفاعلية وودية وعائلية مع الأطفال، وقدمت أسرة البنك الهدايا والألعاب إلى الأطفال الذين عبروا عن سعادتهم وفرحتهم بهذه المبادرة التي قام بها البنك الوطني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ويسعى البنك الوطني دوما إلى تكريس المسؤولية تجاه المجتمع كنهج تتميز به أسرة البنك وتعمل على تطويره ونشره في المجتمع.