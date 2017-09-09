في إطار الترتيبات التي يقوم بها البنك التجاري لتقديم الدعم والمساندة لعدد من الأنشطة الاجتماعية التي تنظمها محافظات الكويت، ومنها محافظة الفروانية، بهدف خدمة شرائح عريضة من المجتمع وتزامنا مع احتفالات الكويت بعيد الأضحى المبارك، قام البنك بالتعاون مع مسؤولي محافظة الفروانية بتنظيم زيارة للعاملين بالقطاعات التابعة لمحافظة الفروانية، مثل رجال الأمن ورجال الإطفاء والمرضى نزلاء المستشفيات الواقعة في نطاق محافظة الفروانية وعدد من الجهات الأخرى مقدمين لهم أجمل الأمنيات الطيبة بحلول عيد الأضحى.

وفي هذا السياق صرحت مساعد المدير العام – إدارة الإعلان والعلاقات العامة ـ أماني الورع، قائلة «لقد جاءت فكرة الاحتفال بعيد الأضحى بالتعاون والتنسيق مع محافظة الفروانية، وذلك بترتيب مثل هذه الزيارات للمرضى نزلاء المستشفيات الواقعة ضمن نطاق محافظة الفروانية وتوزيع سلات الفاكهة عليهم لإدخال البهجة والسعادة في نفوسهم ورسم الابتسامة على وجوههم فضلا عن زيارة الموظفين الذين يعملون ويداومون خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وكذلك على العاملين بالقطاعات التابعة لمحافظة الفروانية مثل مخافر الشرطة ورجال المطافئ، وذلك تقديرا من البنك لدورهم الكبير في خدمة الوطن والمواطن أثناء العطلات الرسمية والأعياد.

وأكدت الورع حرص «التجاري» على ترسيخ ثقافة العمل الاجتماعي المشترك بمد يد العون لمؤسسات المجتمع المدني تعزيزا للمبادئ السامية للتكافل والتضامن الاجتماعي وهو ما لمسه فريق العلاقات العامة بالبنك أثناء مشاركته مسؤولي محافظة الفروانية عند توزيع سلات الفواكه على المرضى نزلاء المستشفيات وكذلك رجال الإطفاء ورجال الأمن أثناء عملهم وتأدية واجباتهم الوظيفية.

وفي ختام الزيارة عبرت إدارة محافظة الفروانية عن شكرها وامتنانها للبنك التجاري على مساهمته ودعمه المتواصل لأنشطة محافظة الفروانية مثمنين هذه المبادرة الكريمة من البنك خلال عيد الأضحى المبارك والتي ساهمت بإدخال البهجة والسرور على المرضى وعلى فرق الطوارئ العاملة على خدمة المرضى، وكذلك تلك العاملة على خدمة المواطن بشكل عام، متمنين المزيد من التقدم والازدهار لأسرة البنك التجاري.