احتفلت ادارة الاكوابارك بمناسبة حلول عيد الاضحى مع روادها الكرام بمهرجان العيد وذلك بتنظيم العديد من البرامج الترفيهية والمسابقات للرواد والعيادي التي تم توزيعها يوميا لمرتادي المدينة المائية.

كما قامت الإدارة بتنظيم مهرجان غنائي متنوع باللون الخليجي والمصري واللبناني، حيث حضره حشد كبير من الاهالي آملين المولى عز وجل ان يتمم على دولتنا الحبيبة الكويت السعادة والامان.

وصرح المدير العام وعضو مجلس إدارة «الاكوابارك» محمد خورشيد بأنه وبمناسبة العودة للمدارس فإن ادارة «الاكوابارك» نظمت مهرجانا تحت شعار «العودة للمدارس» عن طريق بطاقات امسح واربح لكل من يشتري تذكرة من شباك التذاكر، كما خصصت الادارة المنظمة آلاف الهدايا وأهمها الدراجات النارية وغيرها من الموبايلات «سامسونغ» والتذاكر المجانية وكروت شحن من طفل المستقبل، والعديد من الهدايا المميزة إضافة الى الكثير من المفاجآت لرواد الأكوابارك وزوارها حيث يستمر هذا العرض لغاية تاريخ 7 أكتوبر المقبل، داعيا الجميع للاستفادة من هذه المزايا للاستمتاع بأجواء «الأكوابارك» المميزة وبألعابها المائية الرائعة.