نظمت إدارة «فلو هاوس كويت» مجموعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية المتنوعة لزوارها خلال عيد الأضحى المبارك.

وشارك المدير التنفيذي حمد محمد الخنيني مع أعضاء مجلس الادارة في الترحيب بضيوف «فلو هاوس»، وكانوا في استقبال روادها خلال ايام العيد.

وأكد الخنيني حرص ادارة «فلو هاوس كويت» على تقديم أفضل الخدمات الترفيهية لزوارها من المواطنين والمقيمين، حيث تضم العديد من المرافق الترفيهية كأحواض السباحة، والألعاب المائية والبار أوكسجين، مع توفير الاستراحات لضمان الخصوصية والراحة للزوار، كما سيكون لعشاق ركوب الأمواج والمغامرة المائية ما يجعل من زيارتهم لـ«فلو هاوس» ذكريات لا تنسى، موضحا انه تم إعداد فريق عمل متخصص من المشرفين والمنقذين الذين يتواجدون على مدار الساعة لضمان تقديم افضل الخدمات.

وقد استمتع الزوار بتجربة التزلج على الماء وما تضفيه من متعة ومغامرة، اضافة الى استخدام المسبح بمساحته المميزة، وكذلك ألعاب الأطفال التي تتناسب مع اعمارهم، كما شاركت الشخصيات الكارتونية بفقراتها المتميزة بإدخال البهجة والسرور الى قلوب الجميع.