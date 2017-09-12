twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email أفراح الحمادي والشطي الثلاثاء 2017/9/12 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 325 A+ A- د. أحمد مطيع يقدم التهانياللواء صالح الناجم مباركا (محمد هاشم)المعرس أحمد يوسف الحمادياللواء م. عبدالله بوحمره يبارك للمعرس ووالده يوسف الحمادي وعمه محمد الحمادي وشقيقه بدر الحماديسالم المكحولي ود. محمد يوسف يباركان للمعرس ووالده وعمه احمد الحمادياللواء م. عبدالله الجلاهمة وسالم الردهان ومساعد الردهان ويوسف الردهان يباركونالمعرس مع عميه عادل الحمادي واحمد الحمادي ووالد العروس أحمد الشطي وحسين الشاعر خال المعرس يوسف العيدان وعبداللطيف العيدان يباركانالعميد م. يوسف البديوي مهنئاصباح الأنصاري مهنئارجا العجمي يهنئ المعرس ووالده وعمه خليل الحماديحمود الحبيني يبارك للمعرس ووالده يوسف الحمادي وعمه محمد الحماديمباركة من أهل العروس بالمناسبة السعيدةوتهنئة من رواد ديوانية المريفع للمعرس ووالده بالمناسبة السعيدةصابر الكندري وعبدالله الكندري يباركانمحمد المرزوقي يباركالمعرس مع والده يوسف الحمادي وعمه عبدالله الحماديبدر البداح يهنئ المعرس أحمد الحمادي وشقيقه عمر الحماديالمعرس أحمد يوسف الحمادي مع عدد من الأصدقاءالعم بومشعل مباركالقطة تذكارية للمعرس احمد يوسف الحمادي مع عدد من الأهل والأصدقاء احتفل يوسف ابراهيم الحمادي واخوانـه بزفاف نجله احمـد على كـريمــة احمـد خليـل الشطي بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.. ألف مبروك.