«فضلت الكوكايين على العناية بأطفالي للأسف»

المغنية كايلي تيلر (28 سنة) تعترف، بعد فوات الأوان، بأنها اختارت تعاطي المخدر على الاهتمام برعاية أطفالها، مما ورطها في ديون بلغت 15 ألف جنيه استرليني نتيجة لاستمرارها في إدمانها.