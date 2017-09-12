النجار: «ذا ليك» مجمع مطاعم يضم نخبة من المطاعم العالمية والمحلية ويتألف من 3 طوابق مصممة على الطراز الحديث

بحضور جماهيري كبير وبأسلوب مختلف وتصميم عصري أقامت شركة بوابة الشويخ القابضة الملتقى الغنائي الأول لأكبر مجمع مطاعم بالكويت مجمع مطاعم ذا ليك، بمناسبة عيد الأضحى المبارك بحضور كل من الفنانة الإماراتية شما حمدان ومشاهير السوشيال ميديا د.خلود وامين حيث قام بتقديم الحفل المذيع المتألق عبد اللطيف الأيوب والجميلة المتألقة ريم النجم.

وصرحت دلال النجار مديرة العلاقات العامة بان مجمع ذا ليك هو مجمع مطاعم بالكويت ويضم نخبة من المطاعم العالمية والمحلية ويتألف من 3 طوابق تم تصميمها على الطراز الحديث. الى جانب المرونة في تصميم المساحات الداخلية التي تتراوح بين 50 مترا مربعا و250 مترا مربعا، ما يجعله متميزا في خدمات الترفيه العائلي الراقي بطابع هادئ واماكن جلوس خارجية وداخلية.

واضافت النجار ان المجمع يقع في منطقة ابوالحصانية مطل على منطقة شرق القرين داخل منطقة سكنية جديدة بدأ فيها البناء والتعمير منتصف العام الماضي ومعدل البناء فيها يزداد بتسارع بشكل ملحوظ حيث تحتوي المنطقة على 3000 منزل تقريبا.

وقالت النجار ان مجمع ذا ليك تم انشاؤه على مساحة 7000 متر مربع وبكلفة تقدر بـ 13 مليون دينار حيث يضم المجمع نخبة من مطاعم العالم والمشاريع الشبابية ومطابخ مركزية كما يضم نوادي صحية.

وأضافت النجار ان مالك المجمع شركة بوابة الشويخ القابضة وهي شركة رائدة في تطوير المشاريع العقارية في قطاعات مختلفة تجارية وترفيهية وسكنية.

وتابعت النجار ان المجمع مجهز بخدمات غير مسبوقة حيث ان منطقة الجلسات الخارجية مكيفة بالكامل مما يسهل على المطاعم استقبال زوارها على مدار العام، كما يضم المجمع المجمع مصلى ومواقف سيارات ونافورة راقصة، وتم تصميم المشروع على الطراز الحديث ويحتوي على انظمة اضاءة وصوت مميزة.

واضافت النجار في حوارها أنه ورغبة في توفير أفضل أسباب النجاح وتمهيدا لجعل ذا ليك ملتقى دائما لشباب وعائلات الكويت اقام المجمع الملتقى الغنائي الأول بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبناء على النجاح الباهر الذي حققه الملتقى سيكون هناك ملتقيات أخرى وانشطة مستمرة داخل المجمع منها تنظيم المعارض أيضا.

وأنهت دلال النجار حوارها قائلة ان مجمع ذا ليك يضم كبرى الشركات الموجودة بالسوق الكويتي ومنها مجموعات الحميضي وأمريكانا.