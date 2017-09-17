twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email أفراح العلي وأكبر الأحد 2017/9/17 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 176 A+ A- المعرس د.أحمد محمد العليد.محمد الفارس يقدم التهانيأحمد لاري مهنئاعدنان عبدالصمد مهنئا (شانافاس قاسم)صالح الملا مهنئاخليل أبل مباركاد.مبارك الغربة مهنئاالسفير الهندي يباركعبدالله الكندري يباركمحمد المؤمن يهنئ المعرس د.أحمد العلي ووالده محمد العليعبدالمجيد البلوشي وأحمد العلي يباركان للمعرسلقطة تذكارية مع المعرس بالمناسبة السعيدةالمعرس مع والده ووالد العروس وخاله في لقطة تذكاريةالمعرس ووالده يتوسطان د.حمد ياسين ود.علي دشتيالمعرس د.أحمد العلي ووالد العروس د.محمد أكبرألف مبروكالمعرس د.أحمد العلي متوسطا والده وعددا من الأصدقاءتهنئة للمعرس ووالده من عدد من الأصدقاء ومباركة من الأهل للمعرس احتفل محمد حسين العلي بعقد قران نجله د.أحمد على كريمة د.محمد حسين أكبر بحضور جمع من النواب والشخصيــــــات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.. ألف مبروك.