أعلن فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة، الوجهة الفندقية الأكثر فخامة في الكويت، عن إطلاق باقة جديدة من الأطايب في مطاعمه المتنوعة، أبرزها القائمة المميزة من شرائح اللحم المدخنة والتي يفخر مطعم بيبر ستيك هاوس الحائز على إحدى أرقى الجوائز هذا العام بتقديمها لرواده من عشاق المذاق الشهي.

ويواصل المطعم الشهير بأجوائه النابضة بالحياة الاستحواذ على إعجاب الذواقة مع تقديم أشهى قطع وشرائح اللحم ذات الجودة العالية، وهذه المرة مع قائمة طعام مخصصة لأطايب الشرائح المدخنة، حيث يأخذ بيبر ستيك هاوس رواده في رحلة لاستكشاف النكهات المتنوعة لشرائح لحم صدر العجل أنجوس المدخنة على نار خشب المسكيت مع البطاطس الحلوة المحلاة والفول المشوي وشرائح لحم أضلاع العجل أنجوس المدخنة على نار خشب البلوط مع حلقات البصل المقرمشة وقطع الدجاج الصغيرة المنكهة بالتوابل العطرية بالإضافة إلى حلوى كومبوت التفاح وفخذ البط المزين بالفطر والثوم وقطع لحم الضأن الغضة.

ويبرز الطهاة مهارتهم في إعداد الأطباق باستخدام خشب الهيكوري والبلوط والكرز لتنضح هذه الأطايب بنكهات مدخنة فريدة وأصيلة تعززها المكونات المحلية الطازجة.

وللراغبين باستضافة مناسبة خاصة ومميزة، يوفر بيبر ستيك هاوس فرصة الاستمتاع بالمذاق الشهي لأطباقهم المفضلة في الركن الخاص بالمطعم ضمن أجواء دافئة وودودة وتصاميم رومانسية مبدعة من اختيارهم.

وقد حصد مطعم بيبر ستيك هاوس مؤخرا جائزة أفضل مطعم لحوم فاخر وأفضل مطعم فندق فاخر في الكويت لعام 2017 ضمن حفل جوائز المطاعم العالمية الفاخرة 2017، إذ يقدم المطعم المرموق تجربة تناول طعام لا تنسى ضمن أجواء مفعمة بالرقي والتميز ليكون بذلك وجهة مثالية لاستضافة المناسبات الخاصة واجتماعات الأعمال.