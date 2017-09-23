أعلن مول 360- وجهة التسوق الرائدة التابعة لشركة التمدين لمراكز التسوق- عن تعاونه مع أبزر دور الأزياء العالمية ومتحف السيارات التاريخية والكلاسيكية وإذاعة نبض الكويت اف ام 88.8 لإطلاق تشكيلة أزياء موسمي الخريف والشتاء 2017، وذلك من خلال حدث تفاعلي فريد من نوعه يجمع بين السيارات الكلاسيكية وأحدث خطوط الموضة بأسلوب وأجواء تتماشى مع موسم الخريف والشتاء.

تمتد الفعالية إلى 23 سبتمبر 2017 في البهو الرئيسي للمول.

تعرض مجموعة التصاميم المبتكرة لموسمي خريف وشتاء 2017 بمشاركة عدد من أبرز العلامات التجارية من المول وشملت كلا من: KENZO، GAP، DKNY،JIMMY CHOO، وTED BAKER.

هذا بالإضافة إلى DSQAURED2، KAREN MILLEN، COLE HAAN، FOSSIL، وTRINKETS.

وتعليقا على هذه المناسبة، صرحت كلاوديا لوبوشينسكا، مديرة التسويق في مول 360 بالقول: «يحرص مول 360 دائما على طرح أفكار جديدة ومبتكرة للمعارض والانشطة التفاعلية التي ينظمها أو يستضيفها.

دائما ما نسعى إلى التعاون مع دور الأزياء العالمية، إلى جانب أصحاب المشاريع الصغيرة في عالم البيع بالتجزئة حيث حظينا بإقبال كبير للمشاركة في هذه الفعالية، وذلك ليكون مول 360 منصة الجميع لمعرفة كل ما هو جديد في عالم الموضة والترفيه ولتلبية احتياجاتهم وأذواقهم».

وتخلل المعرض أيضا عددا من النشاطات التفاعلية على شبكات التواصل الاجتماعي الخاص بمول 360 والتي تتيح للمشاركين فرص ربح قسائم شرائية قيمة مقدمة من العلامات التجارية المشاركة.