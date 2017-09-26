twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email أفراح الميع الثلاثاء 2017/9/26 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 123 A+ A- عبدالله راعي الفحماء مباركا -(متين غوزال)المعرس سالم عادل الميعمسلم الميع وجابر المحيلبي والمعرس سالم الميع وغانم الميع وسعد الميع وخال المعرس سعد الميعمباركة للمعرس ووالده من العم مسلم الميع والعم مطلق الميعالفريق م. حضيري الهملان يقدم التهانيزيد العازمي مباركايوسف الغريب مهنئاأسامة العتيبي مباركامشعل الجويسري مباركاغانم الميع يبارك بالمناسبة السعيدةد. حمود مبرك مع المعرس سالم الميععلي الموسى ومحمد سمران يباركانالمعرس مع والده عادل الميع والعم مسلم الميع وبدر الميعابراهيم الميع وعادل الميع وجابر الميع والمعرس سالم الميع وسعد الميعمحمد الحضيري ونايف الميع يباركان ومباركةفيصل صادق وفهد الميع والمعرس سالم الميععادل الميع وولده سالم الميع في لقطة للذكرىالمعرس سالم عادل الميع وعدد من الأصدقاءلقطة تذكارية بالمناسبة السعيدة احتفل عادل سالم فلاح حزام الميع بزفاف ابنه سالم على كريمة جابر سعد المحيلبي بحضور جمع من النواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.