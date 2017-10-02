الأطفال تعرفوا على العادات الغذائية الصحية السليمة

استضاف مركز سلطان أطفال حضانة كيدز بلاي غروب في متجره للجملة في منطقة الضجيج وذلك كجزء من البرنامج التعليمي الذي صممته الشركة بمناسبة موسم العودة إلى المدارس.

وخلال الزيارة، قام الأطفال بالتجول في المتجر بصحبة موظفي مركز سلطان الذين شرحوا لهم مختلف المنتجات الموجودة في الفرع بما في ذلك الخضراوات والفواكه وكذلك اللحوم والأسماك.

«على مدى أجيال عدة، مازال مركز سلطان يلعب دورا حيويا في تثقيف الأطفال في الكويت حول مختلف الأمور المتعلقة بالتغذية السليمة والصحية.

لقد سعدنا باستضافة هؤلاء الاطفال وكان من الرائع رؤية الحماس الكبير الذي أبدوه خلال زيارتهم وتجولهم في الفرع» نقلا عن مدير فرع مركز سلطان الضجيج جميل نصار.

هذا وقد خلقت زيارة الأطفال جوا ممتعا في الفرع لاسيما بين العملاء الذين سعدوا برؤية مدى الفرحة على وجوه الأطفال أثناء تعلمهم حول العادات الغذائية الصحية السليمة وأهمية توعيتهم بها بالأخص في هذه المرحلة العمرية الواعدة.

وكمكافأة لهم على التفاعل الإيجابي الذي أظهره الأطفال خلال جولتهم، قام فريق مركز سلطان بتوزيع أكياس تحتوي على مجموعة من الوجبات الصحية الخفيفة على الأطفال والمعلمين المرافقين.

يجدر بالذكر أن مركز سلطان كان ولازال في الطليعة فيما يتعلق بتوعية الاجيال الناشئة حول أهمية اتباع نمط غذاء صحي، كما يعمل دائما على توفير تجربة تسوق ممتعة سواء للأهالي أو للاطفال.