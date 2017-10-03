twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email أفراح جلوي العتيبي الثلاثاء 2017/10/3 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 244 A+ A- فارس العتيبي وفيصل العتيبي يباركان (عادل سلامة) المعرس عبدالرحمن الجلوي مع عمه سعود الجلوي وسعدون حمادسعدون حماد متوسطا سعد الجلوي وضاوي الجلوي ولافي الجلوي والمعرس عبدالرحمن الجلوي خالد الضويحي مباركافيصل المسلم وبدر العتيبي يباركانالمعرس عبدالرحمن فهد الجلويصالح الجبري مهنئافهد الجبري يباركاللواء أسعد الرويح يقدم التهانيعلي المسلم يباركمحمد العصيمي ومحمد الجلوي يباركاند. آدم العتيبي يباركحمود العتيبي وبدر العتيبي وابراهيم العتيبي يهنئونبدر الجبري وسعد الجبري وناصر الجبري يباركونطلال المطيري وعبدالله العتيبي ونوار العتيبي يباركونناصر العتيبي مهنئاعبدالله ذعار وعمر العتيبي يباركانعبدالله المناور مباركاد.محمد ضاوي وفيحان بوردن يباركانمطلق العتيبي مهنئاجاسم العبودي ومحمد الهاجري يباركانالمعرس عبدالرحمن فهد الجلوي متوسطا الأهل في لقطة تذكاريةوليد العتيبي مباركا احتفل فهد جلوي ضاوي العتيبي وإخوانه بزفاف نجلهم عبدالرحمن بحضور جمع من النواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.