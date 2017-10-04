twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email أفراح الحداد الأربعاء 2017/10/4 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 114 A+ A- د. راشد العليمي وناصر الدويلة يقدمان التهاني- (شانافاس قاسم) الشيخ حمد الخالد متوسطا المعرس وشقيقيه عبدالله وعمر الحداد وعمه عادل الحدادد. وليد الطبطبائي مباركاالمعرس متوسطا الأهل في لقطة للذكرىفريد عمادي مهنئاالمعرس سعود جمال الحدادخالد الفهد يباركعبدالله الكندري مهنئاد. ضيف الله أبورمية مباركاخالد السلطان يهنئ عبدالرحمن الحداد والمعرس سعود الحدادالمعرس سعود الحداد متوسطا صديقيه مشاري الطواش وأ. عبدالله الأنصاريحامد المطيري ومشعل المطيري يهنئانعلي الواوان مهنئاخالد الكندري وعثمان الكندري مع المعرس سعود الحدادأحمد النفيس يبارك للمعرس سعود الحدادلقطة تذكارية مع المعرس سعود جمال الحداد بالمناسبة السعيدةحسين المبارك ويوسف النغيمشي يباركانعبدالرحمن الحداد ومحمد الحدادخالد العنزي مهنئا وتهنئةالمعرس سعود جمال الحداد متوسطا الأصدقاء في لقطة تذكارية احتفل أبناء المرحوم يوسف سليمان الحداد بزفاف ابن أخيهم سعود جمال الحداد على كريمة عبدالرزاق علي العبيد بحضور جمع من الشيوخ والنواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.