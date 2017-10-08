twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email أفراح آل شليويح الأحد 2017/10/8 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 331 A+ A- الشيخ ثامر العلي يقدم التهانيالفريق م. ثابت المهنا مباركاالشيخ دعيج السلمان يهنئ مسفر شليويح ومنصور شليويح ومحسن شليويح- (متين غوزال) المعرس خالد منصور بن شليويحالصيفي الصيفي وسعد طامي يباركانالسفير الإماراتي رحمة الزعابي وولده خالد وعبدالله المشعل يباركونالزميل يوسف عبدالرحمن مهنئاد. نايف المرداس مباركاد. عبدالمحسن الحويلة يهنئ المعرس ووالدهقنصل قطر سعيد القحطاني متوسطا المعرس ووالده منصور آل شليويح مسفر شليويح وراشد المشهور ومنصور شليويح والمعرس خالد شليويح وناصر المشهورفهد بن جامع مباركامنصور بن شليويح مع أولاده خالد ومحمد وجابر في لقطة تذكاريةالقائم بالأعمال القطري علي بن جابر الشاوي مباركاعادل القضيبي وولده عبدالله يباركانعبدالعزيز المسلم مهنئاطلال الجري والمعرس خالد آل شليويحفهد الفضالة وهشام زغلول وأحمد إبراهيم وعمار خنفر يهنئونثامر العصيمي يبارك للمعرسمحمد علي آل سعيد وإخوانه يباركون للمعرس ووالدهالمعرس خالد منصور آل شليويح مع والده وأخواله في لقطة تذكاريةالمعرس خالد بن شليويح متوسطا عددا من زملاء الدراسة خلال الحفل احتفل منصور خالد بن شليويح العجمي بزفاف نجله خالد بحضور جمع من الشيوخ والنواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة. ألف مبروك.