twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email أفراح معرفي وبوخمسين الاثنين 2017/10/9 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 359 A+ A- الزميلان يوسف خالد المرزوق وعدنان الراشد يقدمان التهانيياسر أبل يبارك للمعرس حمد معرفي ووالد العروس د. عماد بوخمسين عبداللطيف الروضان مهنئا (محمد هاشم) المعرس حمد صادق معرفيطارق المزرم مباركا ناصر الروضان وجواد بوخمسينحسين مكي الجمعة والسفير الألماني وشهبور جهان وعبدالله معرفي السفير السعودي د.عبدالعزيز الفايز مباركاالسفير الصومالي عبدالقادر أمين والسفير السنغالي عبدالاحد امباكي يهنئانالفريق م.ثابت المهنا مباركاعمر الطبطبائي مباركااللواء محمود الدوسري ود.براك النون يهنئانمرزوق الخرافي يباركعبدالعزيز الغنام مباركااللواء فهد الشويع وشاكر عوض وهاني الرفاعي يباركون جاسم المباركي يهنئ مروان بودي مباركاالشيخ دعيج الخليفة مهنئاأحمد الجربا مباركاعادل بهبهاني مباركا ناصر الروضان مباركا هاني معرفي يهنئ المعرس ووالدهانور بوخمسين ووائل الفرحان وفؤاد الخميس يباركونالسفير العراقي د.علاء الهاشمي مباركا السفير المصري ياسر عاطف مهنئاالسفير الألماني مهنئاالسفير الهندي مهنئاالسفير الفرنسي يباركد.سمير ارشدي يهنئ المعرس وعمه د.عماد بوخمسين الزميل دهيران أبا الخيل مهنئا م.عرفان جعفري مهنئا الشيخ علي الجدي والقمص بيجول الأنبا بيشوي والقس كيرولس جبرة يباركونالزميل حسين الفضلي مهنئاالشيخ عبدالكريم العقيلي يبارك العميد محمد الصبر وأنطوان فلوطي ويحيى عليبي يباركون د.صائب نقاشة يبارك لقطة للذكرى بالمناسبة السعيدة عبدالرحيم بوخمسين ود.علي بوخمسين يهنئانفيصل الحجي مع صادق معرفي ود.عماد بوخمسين والمعرس حمد معرفيجليل الطباخ مهنئا ولقطة تذكارية مع المعرس بالمناسبة السعيدة شهبور جهان وعلي جهان يهنئاند.علي القطان يبارك وتهنئة احتفل صادق إبراهيم معرفي بزفاف نجله حمد على كريمة د.عماد جواد بوخمسين بحضور جمع من النواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمنـاسبة السعيدة.ألف مبروك.