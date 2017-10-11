ضمن جهوده التوعوية المستمرة والهادفة إلى مكافحة مرض السرطان، يقدم البنك التجاري الكويتي خصما خاصا لعميلاته بنسبة 50% لدى مستشفى المواساة الجديد وذلك للفحص المبكر والكشف عن سرطان الثدي.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية تجاه فئات المجتمع كافة، وحرصا منه على التوعية بمرض السرطان بصفة عامة وسرطان الثدي بصفة خاصة.

وفي تعقيبها على جهود البنك التوعوية بمرض السرطان قالت أماني الورع مساعدة مدير عام إدارة الإعلان والعلاقات العامة «يسعى البنك دوما - في إطار مسؤوليته المجتمعية وجهوده الرامية لمكافحة مرض السرطان بصفة عامة وسرطان الثدي بشكل خاص - إلى مساعدة عميلاته على إجراء فحص المبكر لسرطان الثدي تزامنا مع شهر أكتوبر كونه شهر التوعية بسرطان الثدي وهو ما يتزامن مع المبادرة العالمية للتوعية بمرض سرطان الثدي والتي انطلقت في شهر أكتوبر عام 2006، والتي تهدف إلى توعية النساء حول العالم بمخاطر سرطان الثدي، وتقديم الدعم والمعلومات حول هذا المرض ومخاطره وطرق الوقاية منه»، وأضافت الورع أن صفحات البنك على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا تقدم بعض النصائح التوعوية بهذا الشأن وتدعو العميلات إلى الاستفادة من هذا الخصم وتحثهن على إجراء هذا الفحص.

ومن هذا المنطلق يقدم البنك خصما خاصا على فحص سرطان الثدي بالتعاون مع مستشفى المواساة الجديد حتى نهاية شهر أكتوبر، يتيح لعميلاته إجراء فحص الماموغرام لمن هن في سن الأربعين وما فوق وفحص الموجات فوق الصوتية لمن هن أقل من أربعين عاما، حيث تحصل عميلات التجاري على خصم فوري نسبته 50% عند استخدام أي من بطاقات البنك سواء بطاقة السحب الآلي أو البطاقات الائتمانية لإجراء هذا الفحص والذي يعتبر وسيلة أساسية للكشف المبكر عن المرض يتم من خلاله استخدام أشعة سينية معينة للكشف عن سرطان الثدي.

والجدير بالذكر أن البنك التجاري يحرص على تنظيم مثل هذه الحملات التي تنسجم مع برامج المسؤولية الاجتماعية الشاملة لدى البنك والقائمة على تفعيل مبادرات التوعية بمخاطر السرطان إيمانا من البنك بأن الوقاية خير من العلاج.