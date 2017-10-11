مع بدء موسم العودة إلى المدارس، واستكمالا لمسيرتها التوسعية في الكويت، أعلنت العلامة التجارية «شولك» «Schülke» التابعة للقطاع الطبي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، والرائدة حول العالم في الحفاظ على النظافة والصحة من خلال توفير منتجات التعقيم والتطهير، تعاقدها مع عدد من المدارس الحكومية والخاصة في الكويت لتوزيع منتجاتها من المطهرات والمعقمات، بالإضافة إلى تعاقدها أيضا مع المزيد من المستشفيات الخاصة والحكومية.

ويأتي هذا التعاقد حرصا من شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية على تزويد المؤسسات الحكومية والخاصة في الكويت، ولاسيما المدارس والمستشفيات بأجود المنتجات الطبية التي من شأنها الحفاظ على صحة المواطن، كما يأتي تأكيدا على سياسة العلامة التجارية «شولك» «Schülke» التي بدأت منذ تأسيسها في العام 1889 والتي تنص على أن الوقاية خير من العلاج وأنه لابد من توفير المطهرات والمعقمات لحماية الإنسان من الجراثيم والملوثات والحد من انتشار الأوبئة والأمراض.

وبموجب هذا التعاقد ستتواجد منتجات «شولك» «Schülke» من مطهرات اليد والمعقمات في غرف العمليات وعيادات الفحص والممرات في العديد من المستشفيات وذلك للحد من انتشار الفيروسات والأمراض المعدية، كما سيتم تثبيت أجهزة تعقيم اليدين في أروقة عدد من المدارس الحكومية والخاصة لتعويد الطلبة ولاسيما الأطفال منهم على ضرورة تعقيم اليدين والحفاظ على النظافة ومنع انتشار الأوساخ والأمراض المعدية.

وتنتج العلامة التجارية «شولك» «Schülke» مجموعة واسعة من المطهرات عالية الجودة للاستخدام في المنشآت الصحية بكل مستوياتها، والتي تشمل مطهرات الأيدي والأسطح إضافة للمواد المستخدمة في إعادة التأهيل اليدوي أو الآلي للأدوات الجراحية والمناظير الهضمية والجراحية، كما تفخر الشركة بإنتاجها لمجموعة كبيرة من المستحضرات التي تستخدم في تدبير الجروح المزمنة كالحروق والقدم السكرية، إضافة إلى مجموعة أخرى تستعمل في تدبير مرضى MRSA وMDRO.

وتعتبر شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية من الشركات الرائدة في مجال البيع بالجملة والتجزئة في قطاع الصيدلة في الكويت، ويعود قطاع المستحضرات والمنتجات الصيدلانية فيها إلى 50 عاما وتضم محفظتها منتجات طبية من شركات عالمية عديدة مثل روش (Roche)، وتاكيدا (Takeda)، وبايوترونيك (Biotronik)، وبايوديرما (Bioderma)، ونوكس (Nuxe).

وقد استطاعت الشركة أن تكتسب ثقة العملاء والمرضى والمستهلكين من خلال ما توفره من منتجات طبية وصيدلانية عالية الجودة والتي من شأنها الحد من انتشار الأمراض وتأمين حياة صحية للمواطنين.