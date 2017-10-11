إقامة عدد من الشراكات الأكاديمية في تنفيذ البرامج التدريبية

صرح مدير عام معهد كامز للتدريب الأهلي عثمان الثويني بأن المعهد افتتح أول برامجه في الخطة التدريبية الجديدة لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر للعام 2017 بعنوان «المهارات الإدارية والفنية لرؤساء الأقسام في العمل الخيري» بمشاركة عدة جمعيات خيرية منها «نماء للزكاة، والرحمة العالمية، وجمعية النجاة».

وأوضح الثويني أن الخطة التدريبية اشتملت على العديد من البرامج التدريبية المتنوعة التي تساعد على الارتقاء بالجوانب الإداريـــــــــة والتطوعية والخيرية والإنسانية وقام المعهد بإقامة عدد من الشراكات الأكاديمية في تنفيذ البرامج التدريبية مثل الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية (وتهدف هذه الشراكات إلى تعزيز التعاون المشترك بين القطاعات التدريبية على مستوى العالم العربي والاسلامي في خدمة القطاع الخيري والإنساني).

وتابع الثويني: إن المعهد يعتبر من أوائل المؤسسات التي لديها سنوات من الخبرة في تحسين القدرات المؤسسية في ميدان العمل الخيري والتطوعي، فقد دأب على إيجاد كل ما هو مناسب لتطوير العمل الخيري والتطوعي عبر إقامة العديد من الشراكات وابتكار المنتجات التدريبية التي من شأنها أن تحدث نقلة مهمة في العمل الخيري والتطوعي على المستوى المحلي والإقليمي، لذا ندعو الجهات والمؤسسات الخيرية والتطوعية الإنسانية للمشاركة والتسجيل في البرامج التدريبية لما لها من مردود إيجابي في تطوير تلك المؤسسات والعاملين فيها.