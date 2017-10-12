twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email أفراح الملا والطراروة الخميس 2017/10/12 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 284 A+ A- مرزوق الغانم وخالد الغانم يقدمان التهانيسمو الشيخ ناصر المحمد وبدر بورسلي وأسامة الخشرم يهنئون (محمد هاشم) المعرس أحمد محمد الملاكامل العوضي مباركاالشيخ علي الجابر وعبدالعزيز المفرج وحسين الحريتي يهنئونقيس الغانم مباركا د. أحمد الأثري يهنئ المعرس ووالده محمد الملا ووالد العروس أحمد الطراروةد.عبدالمحسن الخرافي مهنئاأحمد باقر مهنئاناصر الروضان مباركاأحمد الفضل وماجد الشطي يباركانالسفير السعودي د.عبدالعزيز الفايز مباركاالسفير الإماراتي رحمة الزعابي مهنئادعيج الشمري مهنئاالفريق م. ثابت المهنا مباركاالفريق م.أحمد الرجيب مهنئا أحمد المليفي مباركافهد المعجل يباركسعد البوص يهنئ المعرس ووالدهيعقوب الصانع مهنئاعبدالله الطريجي يباركسعد الحوطي وعبدالعزيز العنبري وعبدالرضا عباس يباركونفيصل الدخيل مباركا احتفل محمد أحمد عبدالله الملا بزفاف نجله أحمد على كريمة أحمد محمد خليفة الطراروة بحضور جمع من الشيوخ والنواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة. ألف مبروك.