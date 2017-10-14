انطلاقا من تقديره لدور المعلم الحيوي والأساسي في تثقيف الأجيال اليافعة، حيث إنه لا يدخر أي جهد في تحضيرهم ليكونوا العماد الأساسي لازدهار الكويت، احتفل مركز سلطان مع عملائه بيوم المعلم العالمي، في أفرعه الكائنة في السالمية، البوليفارد وسوق شرق.

ففي الرابع من أكتوبر، قام مركز سلطان بتوزيع ورود وبطاقات «نشكركم» على عملائه اليافعين الذين قاموا بكتابة عبارات تقدير لمعلميهم ثم قاموا على أثرها بمشاركة هذه البطاقات معهم بالإضافة الى الورود في «يوم المعلم العالمي».

بالإضافة الى ذلك، عمل فريق مركز سلطان على انتاج فيديو تضمن شهادات حية من الأطفال الذين عبروا عن حبهم وشكرهم لمعلميهم لما يقدمونه من دعم متواصل لهم.



وقد تم تحميل الفيديو وعرضه على كل قنوات مركز سلطان للتواصل الاجتماعي من ضمنها الفيسبوك والانستغرام.

وفي هذا السياق، قال مدير فرع مركز سلطان/ السالمية جعفر السيد: «نقدر المعلمين الذين يشكلون قيمة مضافة للمجتمع ويتقدم منهم مركز سلطان لمناسبة يوم المعلم العالمي، بأصدق الشكر لجهودهم المميزة ومساهمتهم في تربية أجيال المستقبل.



إن مبادرة مركز سلطان ما هي إلا لفتة تقدير لمكافأة معلمينا على إخلاصهم ومهنيتهم وعلى مسؤوليتهم بتحضير أجيالنا اليافعة لمستقبل مشرق يتميز بمعايير الإخلاق والمهنية».

إن مركز سلطان مستمر بمسؤوليته بالاحتفال بالمناسبات الراقية إذ يحرص من خلالها على التأكيد على شعاره: «لنخدم، لنهتم».