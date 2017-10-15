twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email أفراح الفوزان والعمر الأحد 2017/10/15 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 206 A+ A- الشيخ محمد العبدالله يهنئ فوزان الفوزان والمعرس سعود الفوزان ومحمد العمر (احمد علي)مرزوق الغانم يقدم التهانيالمعرس سعود فوزان الفوزانالشيخ سعود الصباح مباركاأحمد الهارون مهنئاد.عبدالمحسن الخرافي مباركاعبداللطيف الربيعة وزياد الجهيمان وفيصل الربيعة وبدر المانع ويزيد أبانمي ونايف الجميح يقدمون التهانيعبدالوهاب الفوزان وعلي الخلف وفوزان الفوزانانطوان عبيد وولداه يباركونصقر الأرملي مهنئااحمد الخطيب وعماد الخطيب يباركان للمعرس ووالده فوزان الفوزان وعبدالوهاب الفوزانبدر سلطان وسعود الفوزانالمعرس سعود الفوزان واحمد الفهدمباركة للمعرس سعود الفوزان من عدد من الأصدقاءسليمان الداود مباركاعبدالله المترك ووالد العروس محمد العمريوسف القطامي مهنئازياد درويش يبارك وتهنئة بالمناسبة السعيدةماجد شاهين يهنئ المعرس سعود الفوزانالمعرس سعود الفوزان متوسطا والده ووالد العروسعبدالعزيز البابطين مهنئاعادل الماجد مهنئاناصر الروضان يبارك للمعرس ووالده فوزان الفوزان ووالد العروس محمد العمر مسعود حيات وإياد الثويني يباركاند.علي العمير يهنئ المعرس ووالدهعبدالوهاب الفوزان وبندر العمر يهنئانمحمد عميص ومنذر الخنيني وولده يباركوناحمد الفهد وولده جاسم يباركانفواز الروضان يباركالعميد محمد الصبر مباركاطارق البراك وسليمان الغنيم وخالد الغنيم يباركونخالد صقر مباركاحمد الجوعان يهنئ المعرس سعود الفوزان وتهنئةلقطة تذكارية مع المعرسمروان فارس وفؤاد قانصوه يباركانالمعرس سعود فوزان الفوزان متوسطا الأصدقاء في لقطة تذكارية احتفل فوزان سعــود الفوزان بزفاف نجله سعود على كريمة محمد سليمــان العمر بحضــور جمع من الشيـوخ والنواب والشخصيـــــات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.. ألـــف مبروك.