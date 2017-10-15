استبدال مبلغ 5000 كيدزوز بما يعادلها بالدينار لشراء مستلزمات مدرسية للأطفال المحتاجين

أعلنت كيدزانيا الكويت، مدينة الأطفال النموذجية المصغرة للتعليم الترفيهي، اليوم عن تبرعها بمستلزمات مدرسية تغطي احتياجات ما يقارب 500 طفل، إلى مؤسسة بيت الزكاة الخيرية.

وجاءت هذه الخطوة بعد نجاح حملة جمع التبرعات الخاصة بالمستلزمات المدرسية التي أطلقتها كيدزانيا مؤخرا، بالتعاون مع بيت الزكاة، لدعم تعليم الأطفال المحتاجين في الكويت، تزامنا مع بدء موسم العودة إلى المدارس.

وتم تنظيم الحملة من 27 أغسطس لغاية 16 سبتمبر، 2017 في منشأة بيت الزكاة لدى كيدزانيا، ولاقت مشاركة فاعلة من قبل الأطفال من خلال تبرعهم بالكيدزوز، وهي عملة مدينة كيدزانيا الرسمية، ووضعها في الصندوق المخصص لجمع التبرعات.

وبعد انتهاء الحملة، قامت إدارة كيدزانيا باستبدال إجمالي الكيدزوز التي ساهم الأطفال بها بما يعادلها بالدينار الكويتي، واستخدام المبلغ لشراء مستلزمات وقرطاسية مدرسية تضمنت دفاتر وألوانا وأقلاما وعدة الفنون والحرف اليدوية، والتبرع بها بالكامل إلى مؤسسة بيت الزكاة ليتم توزيعها على الأسر والأطفال المحتاجين في الكويت.

وتأتي هذه الخطوة منسجمة في المضمون والأهداف مع التزام كيدزانيا الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية وحرصها على تمكين الأطفال على تعلم قيم الإحسان ورد الجميل إلى المجتمع.

هذا، وتحرص مؤسسة بيت الزكاة على مدار العام، على تعليم الأطفال عن أهمية العطاء والأعمال الخيرية عبر نشاط جمع التبرعات بعملة الـ «كيدزوز» الخاص بمنشأتها المتواجدة داخل مدينة كيدزانيا.

وفي هذا السياق، قال نائب الرئيس في قطاع الترفيه والتسلية في شركة محمد حمود الشايع، فرناندو ميدورا: «يسعدنا أن نجدد تعاوننا مع مؤسسة بيت الزكاة في تطوير مشاريع خدمة اجتماعية تهدف إلى تمكين مشاركة المجتمع بكافة مؤسساته الخاصة والحكومية وأفراده كبارا وصغارا.

وجزء من رسالة كيدزانيا وأهدافها التعليمية تتضمن مساعدة الأطفال في الاستعداد لعالم أفضل، عبر اكتساب مهارات حياتية لتكون عونا لهم في المستقبل، بما فيها ترسيخ القيم الإنسانية النبيلة، ومفهوم العطاء والتضحية والمشاركة والتفكير في الآخرين».

وأضاف: «نحن سعداء بالنتائج التي حققناها عبر إطلاق هذه الحملة، ونطمح من خلالها الى أن نعكس أهمية العمل الخيري ومشاريع خدمة المجتمع وتحقيق الشركات لأهدافهم في المسؤولية المجتمعية».

ومن جهته، صرح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في بيت الزكاة، عبدالعزيز محمد البطي بأن مبادرة «كيدزانيا» انطلقت من مسؤوليتها الاجتماعية ومشاركة منها في تنفيذ مشروع حقيبة الطالب الذي ينفذه بيت الزكاة كل عام لتوفير حقائب مدرسية بكامل مستلزماتها الدراسية لأطفال الأسر المستحقة للمساعدة والمسجلة لدى بيت الزكاة داخل البلاد.

وأوضح البطي ان مشروع حقيبة الطالب للعام الدراسي المقبل والذي انطلق بداية أغسطس الماضي سيوفر ما يقارب 12600 حقيبة مدرسية بكامل المستلزمات المدرسية لجميع المراحل الدراسية بما تتناسب مع الجنسين الأولاد والبنات بحيث تختار الأسرة الحقائب التي تناسب أبنائها، شاكرا لكيدزانيا مبادرتها الطيبة، متمنيا من جميع الشركات والمؤسسات المحلية والعلامات التجارية العالمية أن تحذو حذوها من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية التي تحقق من خلالها التكافل الاجتماعي.

ويعتبر هذا التعاون بين كيدزانيا وبيت الزكاة من ضمن العديد من المشاريع المشتركة الأخرى التي تم إطلاقها بين المؤسستين في السابق، والتي تضمنت مشروع جمع التبرعات للمستلزمات المدرسية التي تم تنظيمها في العام الماضي، واستضافة كيدزانيا، بالتعاون مع بيت الزكاة، لأطفال الأسر المتعففة للاحتفال بالقرقيعان خلال شهر رمضان، ومشروع بئر سقيا المياه في بنغلاديش التي قامت بيت الزكاة ببنائها، تعبيرا عن تقديرها لجهود الأطفال في نشاط جمع التبرعات الخاص بمنشآتهم لدى كيدزانيا.

وتم تنظيم جميع هذه المشاريع تحقيقا لأهداف المؤسستين المشتركة في الخدمة المجتمعية.