twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email أفراح أبورقبة الاثنين 2017/10/16 المصدر : الأنباء عدد التعليقات 1 عدد المشاهدات 415 A+ A- فيصل الكندري ومحمد الجبري يباركانالمعرس عبدالمحسن نواف أبورقبةمحمد الجبري يهنئ محسن أبورقبة وسلطان أبورقبة والمعرس ووالده نواف أبورقبة -(زين علام)الشيخ فواز الخالد يقدم التهاني للمعرس ووالدهالشيخ عبدالله الصباح والشيخ مالك الصباح ود.عوض سالم ومشعل بن جدعان يباركون للمعرس ووالده نواف ابورقبة وجده عمر ابورقبة وضيف الله ابورقبة الشيخ سالم المالك مهنئاالشيخ د.خليفة الناصر مباركاالشيخ دعيج السلمان والشيخ دعيج الخالد يهنئانمبارك بن جشعم مهنئابدر العتيبي وعوض العتيبي يباركاننايف الجبري وولداه يباركوننواف ابورقبة ونجله المعرس عبدالمحسن ابورقبةداود الدبوس مباركاسطام الجلال مباركانواف ابورقبة متوسطا حسين ابورقبة ومطلق بن مربعلقطة تذكارية مع المعرس عبدالمحسن نواف أبورقبةالمعرس عبدالمحسن ابورقبة مع عدد من الأهل خلال الحفل وتهنئةالمعرس عبدالمحسن نواف أبورقبة متوسطا الأصدقاء في لقطة تذكارية احتفل محسن بن عمر أبورقبة ونجله نواف محسن أبورقبة بزفاف ابنهم عبدالمحسن نواف أبورقبة، وحضر الحفل جمع من الشيوخ والنواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.