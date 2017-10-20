twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email أفراح بن سلامة والرفاعي الجمعة 2017/10/20 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 250 A+ A- مرزوق الغانم وعز المساعيد وأسامة المناور يباركونسمو الشيخ ناصر المحمد مباركا -(ريليش كومار) الزميل عدنان الراشد وخالد الفارس ومحمد المرشد وسلطان الفارس يباركونالمعرس حمد سلامة بن سلامةالشيخ خالد الجراح متوسطا المعرس ووالده سلامة بن سلامة وعمه مصطفى بن سلامة وخاله ناصر الوقيانعلي الراشد مباركاسعدون حماد وعبدالله الحساوي وأحمد الحساوي يهنئونمحمد السنعوسي مباركاالسفير عبدالأحد امباكي والسفير عبدالقادر شيخ امين يباركانسلامة علي بن سلامة وعمر الشريكة وخالد الرشيدي وعدد من الضيوف من سلطنة عمان يباركونالمعرس ووالده وعمه خالد بن سلامة مع أسامة المناور وعبدالله الوزان وسيد عبدالله الرفاعي وسيد عبدالرحمن الرفاعي وعادل الرفاعي وأحمد الرفاعيتهنئة من قائمة المحامين للمعرس ووالده بالمناسبة السعيدةالعميد محمد الصبر يهنئ المعرس ووالده وشقيقه احمد وولديه محمد وحمد وسيد عبدالله الرفاعيد.بدر الخليفة مهنئاخليفة الوقيان يهنئ المعرس ووالدهعادل الرميح مع المعرس حمد بن سلامةحامد العبدالكريم وفهد العبيدلي يباركانلقطة تذكارية للمعرس حمد بن سلامة مع عدد من الأصدقاءالمعرس حمد بن سلامة ووالده مع عدد من الزملاء في كلية القانون العالمية احتفل سلامة أحمد محمد بن سلامة بزفاف نجله حمد على كريمة السيد فؤاد سيد عبدالرحمن الرفاعي بحضور جمع من الشيوخ والنواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة. ألف مبروك.