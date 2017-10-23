twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email أفراح العصفور الاثنين 2017/10/23 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 257 A+ A- مرزوق الغانم وعبدالواحد العوضي يباركان (متين غوزال) المعرس محمد فيصل العصفورالشيخ سالم الصباح مباركاالشيخ سالم النواف والفريق م.ثابت المهنا ومبارك طراد يهنئون- صالح الفضالة مهنئاالشيخ نواف العبدالعزيز والشيخ مشعل الشملان يباركانعيسى الكندري وفيصل البحر يباركانطارق البراك مهنئاصالح عاشور ويوسف الشاهين يباركانعادل العيار وعبدالله الحمد يباركاند.محمد الهيفي يبارك للمعرس ووالده وعمه د.عادل العصفوراحمد الكليب يبارك للمعرس ووالدهعبدالمحسن الفارسي مباركاصالح البراك يهنئعبدالوهاب النمش مباركاابراهيم الخشرم مهنئامحمد الحوطي يقدم التهانيأنور الخرافي ومحمد العريفان يباركانالعرس ووالده يتوسطان بدر العصفور وعبدالرحمن العبيدخالد الحمد مهنئاد.جواد بهبهاني وجواد الغريب وسامر خنشت يهنئون المعرس ووالده وعمه د.عادل العصفورسلطان وصالح وطارق وفيصل وسالم ووليد العصفور في لقطة للذكرىالمعرس محمد فيصل العصفور متوسطا عددا من الأصدقاء احتفل فيصل عبدالرزاق العصفور بزفاف نجله محمد بحضور جمع من الشيوخ والنواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.. ألف مبروك.