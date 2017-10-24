twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email أفراح القناعات الثلاثاء 2017/10/24 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 328 A+ A- مرزوق الغانم يهنئ المعرس ووالده نجيب الصالح ووالد العروس وليد الجاسمالشيخ د.محمد الصباح مباركاالزميل يوسف خالد المرزوق يبارك- (شانافاس قاسم)المعرس بدر نجيب الصالحصالح الفضالة والزميل جاسم التنيب يباركانأحمد السعدون متوسطا جاسم عبدالقادر الجاسم وعبدالعزيز بن محمد الحفنيالعم حمد مساعد الصالح ووالد المعرس نجيب الصالح وأبناؤه فيصل ومشعل وناصر وبدر ومحمد ووالد العروس الزميل وليد الجاسمالزملاء عدنان الراشد وحسام فتحي ومحمد الحسيني يباركونعيسى الكندري مباركاخالد الصالح ومبارك المطوع وجاسم الجاسمد.مساعد الهارون مهنئامحمد السنعوسي مباركاأحمد الفضل مهنئاعبدالله خلف والزميل يوسف عبدالرحمن يباركانجواد بوخمسين والسفير عبدالأحد امباكي والسفير عبدالقادر شيخ أمين يباركونوليد الخشتي مباركاعصام المطوع وياسر الزين وريمون صوما يباركون د.محمد العوضي وجاسم الصالحمبارك العتيبي ومبارك بن شافي يهنئانمحمد المنصور مهنئاحامد المسلم مهنئاالمعرس بدر نجيب الصالح متوسطا عددا من الأصدقاء في لقطة تذكارية احتفل نجيب حمد مساعد الصالح بعقد قران نجله بدر على كريمة وليد جاسم عبدالقادر الجاسم بحضور جمع من الشيوخ والنواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة. ألف مبروك.