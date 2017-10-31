twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email أفراح النخيش الثلاثاء 2017/10/31 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 671 A+ A- المعرس ضاوي فايز العتيبيأحمد السعدون مباركاالحميدي السبيعي يباركد.احمد مطيع مهنئافارس العتيبي مباركاسعدون حماد مباركافيصل المسلم يباركراشد الحجيلان يقدم التهانيد.نايف المرداس مهنئاطلال الجلال يباركمحمد طنا مباركاسامي النصف والعميد م.ندى ابورقبة يباركاند.خالد شخير يباركالشيخ محمد المالك والشيخ سعود آل خليفة يباركان زيد العازمي مهنئاحضيري الهملان وحسين البراك يهنئانالشيخ سلمان المالك الفريق شهاب الشمري والعميد عبدالله الكندري يهنئاند.خالد شجاع يهنئ المعرس ووالده وأعمامه ومباركةلقطة تذكارية مع المعرس بالمناسبة السعيدة احتفل فايز ضاوي العتيبي واخوانه بزفاف نجلهم ضاوي بحضور جمع من النواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.. ألف مبروك.