twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email أفراح الفهد والتويجري الأربعاء 2017/11/8 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 722 A+ A- أحمد باقر مهنئا (متين غوزال)مرزوق الغانم يقدم التهانيالمعرس عبدالله براك الفهدالمعرس مع والده براك الفهد ومحمود وعبدالمحسن وفهد وخالد وعبدالعزيز الفهد ووالد العروس عبدالخالق التويجري وعادل وأديب الفهدفهد الفهد يقدم التهاني وتهنئة بالمناسبة السعيدةالمعرس متوسطا والده براك الفهد وخالد الفهد ويوسف الشلال وعبدالخالق التويجري وخالد الربيعةحديث بين المعرس عبدالله الفهد والعم عبدالعزيز الفهدعبدالرحمن الفهد وعبدالعزيز الفهد وصقر الفهد وخالد الفهدجاسم الحوطي وعبدالمحسن الفهد وبراك العجمي وعبدالله الفهدعبدالله سالم وبدر البحوه وصالح العنزي يباركونعبدالعزيز الفهد مع المعرس عبدالله الفهد ووالده براك الفهد وخالد الفهدحمد العصيمي وعبدالله العيسى وحمد الفرهود وبدر العصيمي يباركونبراك الفهد متوسطا ولديه عبدالمحسن وعبدالله الفهدعبدالله العيسى وعبدالوهاب العيسى وعبداللطيف العيسى يباركونجانب من الحضوربندر العصيمي والمعرس عبدالله الفهدلقطة تذكارية للمعرس عبدالله الفهد مع عدد من الأصدقاءمباركة من الأهل للمعرس عبدالله الفهد احتفل براك عبدالمحسن عبدالله الفهد بزفاف ابنه عبدالله على كريمة عبدالخالق ابراهيم سعد التويجري بحضور جمع من النواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.