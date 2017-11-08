«الحياة فارغة تماما من دونهم»

الشخصية التلفزيونية الإنجليزية الشهيرة فيكي باتيسون تؤكد، في لقاء على الهواء، أن الأطفال جزء أساسي من حياتها مع خطيبها جون نوبل، علما أنها كانت قد ذكرت سابقا أنها لا تحبذ أبدا الإنجاب.