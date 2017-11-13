twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email أفراح العميرة الاثنين 2017/11/13 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 603 A+ A- مرزوق الطمار ود.أحمد مطيع وعبدالرحمن العميرة يباركونحمدان العازمي مباركامخلد العازمي وحسين الحريتي يباركان (قاسم باشا)المعرس عبدالله مهدي العميرةأحمد الشحومي يقدم التهانيسالم النملان مهنئاعبدالله راعي الفحماء مهنئاد.فالح العازمي والمستشار محمد بن ناجي وفيصل الغريب وفهد سلامة يباركوند.بدر الداهوم يهنئد.سعد الشريع مباركاعادل الميع متوسطا عم المعرس جمعان العميرة وخاله م.محمد العميرةمشعل الجويسري يباركخالد الشليمي مباركاد.يوسف الجبعة مباركايوسف الغريب مباركاعباس الشعبي يباركمرزوق العميرة وراشد الحشان والزميل حسين الفضلي يباركونأنور الداهوم مهنئامرزوق العميرة وسعد العميرة والمعرس عبدالله العميرة وم.محمد العميرة وجمعان العميرةالمعرس مع خاله م.محمد العميرة والمستشار خالد العميرة وشقيقه أحمد العميرةفايز الحماد يهنئ المعرس وخاله م.محمد العميرة ومباركة احتفل براك مهدي براك العميرة وإخوانه بزفاف ابنهــم عبــدالله مهدي بحضــور جمع من النواب والشخصيـــــات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة. ألــــف مبروك.