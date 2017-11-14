«لا شك أنها كانت صفقة مفيدة لها»

تعليق لبعض الصحافيين بعدما تبين من وثائق طلاق نجم الـ «روك أند رول» الفيس بريسلي، التي تم الكشف عنها مؤخرا، أنه وافق في العام 1972 على منح طليقته بريسلا سيارة من نوع مرسيدس بينز، وأخرى من طراز «كاديلاك إلدورادو» بالإضافة إلى دراجة نارية من نوع «هارلي ديفيدسون» ومبلغ 100.000 دولار كجزء من تسوية قانونية.