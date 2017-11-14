twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email أفراح الشامري الثلاثاء 2017/11/14 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 655 A+ A- المعرس عبدالله محمد الشامريد.نايف المرداس مهنئاالصيفي الصيفي مهنئافيصل بن حثلين يهنئ عبدالله الشامري ومحمد الشامري والمعرس عبدالله الشامري(زين علام)ناصر الحويلة مهنئاخالد الحجرف مباركاحضيري الهملان مهنئاالمعرس مع والده محمد الشامري وعبدالله عبدالرحمن وعبدالرحمن الشامري وعبدالله الشامري وضيدان الشامري وسعود الشامريفيصل الزامل مباركاحمد الحماد وأحمد الرويح وأحمد الغانم يباركونعبدالرحمن الخطيب ويوسف آتش وعبدالله الكندري في سيلفي مع المعرسمباركة بالمناسبة السعيدةفهاد العجمي مباركامحمد الشامري وولده المعرس عبدالله الشامريجلوي مانع مع المعرس عبدالله الشامريفهد العجمي يهنئ المعرس عبدالله الشامريفهيد المسلم يباركالمعرس عبدالله محمد الشامري متوسطا عددا من الأصدقاء في لقطة تذكاريةسليمان الغريب مع المعرس عبدالله الشامريلقطة تذكارية مع المعرس عبدالله الشامري بالمناسبة السعيدة احتفل عبدالله سعود الشامري ومحمد سعود الشامري وإخوانهما بزفاف ابنهم عبدالله بحضور جمع من النواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.