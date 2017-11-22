القاهرة ـ هناء السيد

تشارك مصممة الأزياء الكويتية أديبه المحبوب في الموسم الثاني لـ«انترناشيونال فاشون أوورد» الذي يقام بالقاهرة.

وكشف رئيس المهرجان أحمد عليوة عن فعاليات إطلاق الموسم الثاني من مهرجان «انترناشيونال فاشون أوورد» «IFA» الذي يضم عروض أزياء لكبار مصممي الأزياء بمصر والعالم والعربي.

ويحل مصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري كضيف شرف المهرجان وبحضور مصمم الأزياء اللبناني رامي سلمون، مصممة الأزياء الكويتية أديبه المحبوب والسعودية دانا الملا ومن مصر مصمم الأزياء محمد نور.

كما يشارك في الموسم الثاني لـ «انترناشيونال فاشون أوورد» عدد من ضيوف الشرف منهم دكتور التجميل العالمي إبراهيم أشعري، طبيب تجميل الأسنان د.نور الدين مصطفى، دكتورة علاج السمنة والنحافة سمر العمريطي.

وأكد عليوة حرصه على تقديم حدث للموضة بمصر على غرار المواصفات العالمية لعروض الأزياء التي تقام بإيطاليا وفرنسا حيث ينفذ بأعلى الإمكانيات والتي يتولى إخراجها أيمن صقر.