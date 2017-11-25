twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email أفراح الفليج والأنبعي السبت 2017/11/25 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 746 A+ A- د.عصام الفليج ومحمد الفليج ومستشار الإدارة العامة الزميل يوسف عبدالرحمن وتركي الأنبعي- (أحمد علي)المعرس محمد عصام الفليجعبدالله الكندري والعم عبداللطيف الفليج ود.عصام الفليج وكابتن سامي النصف ومحمد الفليج وتركي الأنبعيالعم عبداللطيف الفليج ود.عصام الفليج ود.عبدالمحسن الخرافي ومحمد الفليج وتركي الأنبعيعادل الفهد ومحمد الفليج ود.مطلق القراوي ود.عصام الفليجالعم عبدالعزيز الفليج والعم عبداللطيف الفليج يتوسطان العائلةمحمد الفليج يوقع على عقد القران مع الشيخ د.خالد المذكور وبجانبه العم عبدالعزيز سعود الفليجالعم عبداللطيف الفليج ود.عصام الفليج وأبناؤه عبدالله ومحمد وعثمان الفليج وأحفاده عصام وعبدالعزيزمحمد الفليج بين المحامين عبدالله الكندري ونجيب الفليجد.عصام الفليج ومحمد الفليج وعبدالله الأنبعي وتركي الأنبعي وصالح الأنبعي وعبدالله الفليجعبدالله الأنبعي ومحمد الحمد وسليمان الحبشي ومحمد الفليج وحمد المضف وتركي الانبعي وصالح الانبعي د.فؤاد العمر وم.خالد الفليج والعم عبداللطيف الفليج ود.عصام الفليج وم.محمود الفليج ومحمد الفليج وتركي الأنبعيد.عصام الفليج ومحمد الفليج وتركي الأنبعيد.عصام الفليج والسفير ناصر الصبيح ومحمد الفليج وتركي الأنبعي وصالح الأنبعيمحمد الفليج بين أصدقائهمحمد الفليج بين أقاربهجانب من حضور عقد القرانعثمان الفليج وناصر الحسينان ومحمد الفليج ود.عبدالرحمن الفرحان وعبدالله المزروعيمحمد الفليج بين العم أحمد الفليج وكابتن عماد الفليج وأبنائه عبداللطيف وأحمد احتفل د.عصام عبداللطيف الفليج بزفاف ابنه محمد على كريمة أحمد الأنبعي في ديوان الفليج بحضور جمعمن الشخصيات العامة والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك