twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email أفراح بوبشيت والفزيع الأحد 2017/11/26 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 736 A+ A- المعرس محمد بسام بوبشيتجد المعرس عبدالكريم الوهيب يقدم التهانيأحمد باقر يهنئ عبدالرحمن بوبشيت وبسام بوبشيت والمعرس محمد بوبشيت ووالد العروس عبدالمنعم الفزيعالزميل يوسف عبدالرحمن يقدم التهاني (ريليش كومار) عبدالحكيم الفزيع ومحمود الفزيع يهنئانصالح بوبشيت وعبدالرحمن بوبشيت وبسام بوبشيت ومحمد بوبشيت وفهد بوبشيتسامي الوهيب وعذبي بوبشيت يهنئانالمعرس محمد بوبشيت متوسطا والده بسام بوبشيت ووالد العروس عبدالمنعم الفزيعمحمود الوهيب وخالد بوبشيت وياسر الإبراهيم يباركونفيصل الوهيب وسعود الوهيب يباركانعبدالرحمن بوبشيت وصالح بوبشيت وغانم بوبشيت وأحمد بوبشيت يباركونالمعرس مع والده بسام بوبشيت وعمه أسامة بوبشيتبسام بوبشيت وولده محمد بوبشيتمحمود الوهيب مباركامحمد مندني مهنئاسالم الوهيب وعبدالكريم الوهيب يهنئانالمعرس محمد بسام بوبشيت مع عدد من الاصدقاءعبدالرحمن بوبشيت وبسام بوبشيت وفهد خليفوه وعبدالرحمن خليفوه والمعرس وعمه عبدالمنعم الفزيع وتهنئة للمعرسالمعرس محمد بسام بوبشيت متوسطا الأهل في لقطة تذكارية ومباركة بالمناسبة السعيدة احتفل بسام بوبشيت بزفاف نجله محمد على كريمة عبدالمنعم الفزيع بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.