twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email أفراح أبوحديدة الثلاثاء 2017/11/28 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 689 A+ A- سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك يقدم التهانيالشيخ محمد العبدالله مباركاالشيخ علي الجابر مباركا -(قاسم باشا)الشيخ فيصل المالك والشيخ دعيج المالك وم.عبدالرحمن الغنيم وعبدالعزيز الغنام يباركونالشيخ فواز السعود ونجله الشيخ ناصر الفواز يهنئانالمعرس سالم علي أبوحديدةالشيخ حمد الجابر ومنيزل العنزي يباركانالزميل عدنان الراشد والشيخ مبارك العبدالله يهنئانالشيخ محمد اليوسف ومحمد الخليفة يباركانخالد الجارالله وضاري العجران والسفير السعودي د.عبدالعزيز الفايز يباركونعلي الموسى يهنئ المعرس ووالده علي أبوحديدةد.حمود المضف والشيخ صباح أحمد الصباح يهنئان المعرس ووالده علي أبوحديدة وشقيقه عبدالله أبوحديدةالشيخ عبدالعزيز جابر الأحمد يبارك للمعرس سالم أبوحديدةالشيخ فهد خالد الفهد مباركاالشيخ ماجد الصباح يهنئالفريق ضاحي خلفان تميم مهنئافيصل الحجي وفهد الميع وعبدالله الدرعان يباركونجمال العمر يباركعبدالوهاب العدساني مباركاصالح الملا مباركاداود حسين مع المعرس سالم أبوحديدةعبدالعزيز البابطين متوسطا المعرس سالم أبوحديدة ووالده علي أبوحديدةمشاري بويابس مهنئا احتفل علي سالم أبوحديدة بزفاف نجله سالم، وأقام بالمناسبة حفلا في قاعة البركة بفندق كراون بلازا حضره جمع من الشيوخ والنواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة. ألف مبروك.