twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email أفراح الهاجري الجمعة 2017/12/1 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 650 A+ A- عمار الهاجري ومحمد أبو شنار يباركاند.عبدالله الهاجري ود.فيصل البجاد يباركان المعرس صويان سعد الهاجريالمعرس مع والده وشقيقه في لقطة تذكاريةناصر المرعي مهنئامشعان السيف مع المعرس صويان الهاجريد.فلاح الهاجري يقدم التهاني وتهنئة للمعرس صويان الهاجريمحمد طامي يهنئ المعرس سعد الهاجري وخالد الهاجري يباركاندليهي الهاجري يبارك احتفل سعد الهاجري بزفاف نجله صويان بحضور جمع من النواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة. ألف مبروك.