أسامة دياب

أشاد رجل الأعمال م. محمد عبدالله العنجري بالنجاحات التي يحققها رجال الأعمال الكويتيون الشباب داخل الكويت وخارجها من خلال المشاريع المتنوعة التي يفتتحونها سواء في الكويت أو في دول الخليج، لافتا إلى أنهم الآن في مرحلة ما بعد الخليج.

وأشار العنجري، الذي أسس الماركة المعروفة dear&dear، في تصريح خاص لـ «الأنباء» على هامش حفل العشاء الذي أقامه على شرف رؤساء البعثات الديبلوماسية في الكويت، إلى أن الزيارة التي قام بها وفد من رجال الأعمال مؤخرا إلى تونس ولقاءهم مع الرئيس التونسي ورئيس الوزراء هناك، سيفتحان آفاق التعاون بين البلدين من خلال عدد من المشروعات في مجالات مختلفة مثل الصناعة واستيراد وتصنيع المواد الغذائية التي ستعتمد على العمالة التونسية.

وبالعودة إلى المناسبة، أوضح العنجري أن الهدف من مثل هذه اللقاءات دعم التواصل بين رجال الأعمال الكويتيين والسفارات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين بلدانهم والكويت، فضلا عن كونها فرصة مميزة لتعريف السفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية على رجال الأعمال الكويتيين.

هذا، وقد أقيم حفل عشاء حضره عدد من السفراء المعتمدين لدى البلاد الذين أثنوا على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.