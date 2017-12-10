twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email أفراح الخليفة الأحد 2017/12/10 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 641 A+ A- مرزوق الغانم يهنئ د.بدر الخليفة وعدنان الخليفة والمعرس فهد الخليفةالمعرس فهد عدنان الخليفةالشيخ فيصل السعود وسليمان الخليفة وخالد الخليفة وعبداللطيف الخليفة يباركون- (محمد هاشم) احمد السعدون متوسطا المعرس فهد الخليفة ووالده عدنان الخليفةالشيخ علي الجابر يهنئ المعرس ووالده عدنان الخليفة وشقيقه محمد الخليفة وخالد الخليفة ود.بدر الخليفة وعبداللطيف الخليفة ووليد الخليفة وعدنان الخليفةالشيخ فهد سالم العلي مهنئاعبدالعزيز الغنام وسعدون حماد وم.عبدالرحمن الغنيم يهنئونفارس العتيبي مع المعرس فهد الخليفةصالح الفضالة يهنئ المعرس ووالده وبدر الخليفة وعبداللطيف الخليفةعبدالعزيز المطوع مهنئاشهاب الطوالة والزميل عدنان الراشد يباركانالفريق م.ثابت المهنا مباركاعبدالعزيز الشايجي ود.احمد الخليفة يباركاننايف المعوشرجي وعبدالرحيم المجحم يهنئان المعرس ووالده ورجب الخليفة وعبدالله الخليفةمطلق الهبيدة يبارك للمعرس فهد الخليفة ووالده عدنان الخليفةروضان الروضان ومنصور بوالملح والسفير الإماراتي رحمة الزعابي وعبدالله المشعل يهنئون المعرس ووالده ووليد الخليفةسالم الخليفة وعبدالوهاب الرقم يهنئانسلمان الشملان وعبداللطيف الخليفة يباركانجاسم النبهان وعلي جمعة وبندر المطيري يهنئونسرور الهلفي وضويحي الهلفي يباركانفريح العنزي مع عدنان الخليفة والمعرس فهد الخليفة والحفيد عدنان الخليفةد.طارق الهلفي ومحمود الشهاب ومحمد الشهاب وعبدالله الخليفة وعدنان الخليفة وأحمد سالم ومحمد الخليفة وكامل الخليفة وفهد الشهاب وأسعد الخليفةفيصل المعجل وحربي الرقم يهنئان احتفل عدنان سليمان جاسم الخليفة بزفاف نجله فهد بحضور جمع من الشيوخ والنواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.